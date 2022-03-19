Голова Луганської ОВА: Нацгвардія зупинила наступ ЗС РФ на Рубіжне

Бійці Нацгвардії зупинили наступ російських військ на Рубіжне Луганської області, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Під обстрілами усі міста області. Четверо загиблих та 10 поранених… Бої за Рубіжне та Попасну продовжуються. Нацгвардійці зупинили наступ путінських убивць з боку тимчасово окупованої Старої Краснянки. Під час бою вони знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити" , — йдеться у повідомленні.

Гайдай також зазначив, що ЗС РФ супроводжували свої наступальні дії сорокахвилинним обстрілом Рубіжного з мінометів та ствольної артилерії.