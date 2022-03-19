У Генштабі розповіли про втрати РФ станом на 19 березня

У Генштабі розповіли про втрати РФ станом на 19 березня
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати російської окупаційної армії станом на ранок 19 березня, повідомляє Новое время.

За даними Генштабу, на 24-й день війни проти України втрати РФ склали:

  • особового складу близько 14400 осіб,
  • танків – 466 од.,
  • бойових броньованих машин – 1470 од.,
  • артилерійських систем – 213 од.,
  • РСЗВ - 72 од.,
  • засоби ППО - 44 од.,
  • літаків – 95 од.,
  • вертольотів – 115 од.,
  • автомобільної техніки - 914 од.,
  • кораблі/катери/boats - 3 од.,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17.
  • Спеціальна техніка – 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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