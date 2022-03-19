У Генштабі розповіли про втрати РФ станом на 19 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати російської окупаційної армії станом на ранок 19 березня, повідомляє Новое время.

За даними Генштабу, на 24-й день війни проти України втрати РФ склали:

особового складу близько 14400 осіб,

танків – 466 од.,

бойових броньованих машин – 1470 од.,

артилерійських систем – 213 од.,

РСЗВ - 72 од.,

засоби ППО - 44 од.,

літаків – 95 од.,

вертольотів – 115 од.,

автомобільної техніки - 914 од.,

кораблі/катери/boats - 3 од.,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17.

Спеціальна техніка – 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.