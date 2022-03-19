ООН: війна в Україні може призвести до "урагану голоду" у світі
В ООН прогнозують, що війна в Україні може спричинити масовий голод у світі та крах глобальної продовольчої системи. Там закликали докласти максимум зусиль, аби не допустити цього, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
"Війна в Україні вже порушує ланцюги постачання і спричиняє різке зростання цін на паливо, продуктів харчування та транспорт. Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду та краху глобальної продовольчої системи", - написав він.