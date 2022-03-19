ООН: війна в Україні може призвести до "урагану голоду" у світі

В ООН прогнозують, що війна в Україні може спричинити масовий голод у світі та крах глобальної продовольчої системи. Там закликали докласти максимум зусиль, аби не допустити цього, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.