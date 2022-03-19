Sky News: Британія звинуватила РФ у використанні переговорів для перегрупування військ
Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться в повідомленні Sky News.
Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля.
"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, — це спроба створити простір для перегрупування росіян ", — заявила вона.
"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" — наголосила міністерка.
За словами Трасс:
"Росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
Нагадаємо, раніше радник президента України Михайло Подоляк заявив, що мирні переговори з Росією можуть тривати щонайменше "кілька тижнів", хоча є ознаки того, що позиція Москви стала "адекватнішою".