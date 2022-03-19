Монастирський: більшість затриманих диверсантів є громадянами України

Більшість із затриманих правоохоронцями диверсантів є громадянами України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

"Більшість є громадянами України, які певний час отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон із РФ, там був завербований і потім виконував певні завдання" , — сказав Монастирський.

Він також порадив українцям звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях та з їхнього оточення. Підкреслив, що варто пильнувати за незнайомими людьми, які мають зброю, але не є бійцями ЗСУ чи тероборони. Також згадав про раптове повернення деяких сусідів з-за кордону.

У таких випадках слід телефонувати на спецлінію Нацполіції 102 або до СБУ.