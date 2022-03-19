ВСУ заявили про знищення ворожої артилерії у Чернігівській області
У Чернігівській області українські військові завдали удару по ворожих батареях РСЗВ Ураган та самохідних артилерійських установок 2С19 МСТА-С, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Північ.
"Сьогодні дві батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ Ураган та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 МСТА-С", - йдеться у повідомленні.