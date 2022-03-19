ОВА: у Запоріжжі сьогодні з 16:00 вводять комендантську годину на два дні

У місті Запоріжжі рішенням військового командування вводять комендантську годину з 16:00 19 березня до 06:00 21 березня, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Добу 20 березня під час комендантської години жителям Запоріжжя не можна буде полишати помешкання. Виняток — повітряна тривога, під час якої необхідно спуститися в укриття.

"Задля власної безпеки у цей час не виходьте на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Оборона Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені та спрямовані на безпеку жителів регіону" , — закликав Старух.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв також порадив керівникам підприємств змінити графік роботи, щоби не припиняти діяльність.