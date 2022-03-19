ОВА: у Запоріжжі сьогодні з 16:00 вводять комендантську годину на два дні
У місті Запоріжжі рішенням військового командування вводять комендантську годину з 16:00 19 березня до 06:00 21 березня, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
Добу 20 березня під час комендантської години жителям Запоріжжя не можна буде полишати помешкання. Виняток — повітряна тривога, під час якої необхідно спуститися в укриття.
"Задля власної безпеки у цей час не виходьте на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Оборона Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені та спрямовані на безпеку жителів регіону", — закликав Старух.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв також порадив керівникам підприємств змінити графік роботи, щоби не припиняти діяльність.
"Якщо у вас є така можливість, то змініть прямо зараз робочий графік і залиште працівників сьогодні на дві зміни. Так вони зможуть продовжити свою роботу у комендантський час і ваші підприємства не зупиняться", — зауважив Куртєв.