Міністр оборони Німеччини проти створення безпольотної зони над Україною

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт виключила можливість створення над Україною безпольотної зони, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung вона заявила, що це загрожує «непередбачуваними наслідками».

Також німецький міністр зазначила, що НАТО в жодному разі не втручатиметься у війну Росії проти України.

За її словами, Альянс «не стане воюючою стороною, і щодо цього нічого не зміниться».

Раніше президент Володимир Зеленський, виступаючи перед членами Конгресу США, закликав встановити над Україною режим безпольотної зони.

У відповідь у Білому домі заявили, що США не хочуть вплутуватися у третю світову війну.