Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт про неможливість участі НАТО у війні Росії проти України та створення безпольотної зони. На його думку, такі слова заохочують Росію до масових вбивств, повідомляє РБК-Україна.

"Німецький міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться в конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових вбивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, так як не робіть провокаційних заяв" , - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявила, що НАТО не стане втручатися в конфлікт і не закриє небо над Україною через "непередбачувані наслідки".