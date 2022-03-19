ОВА: внаслідок ракетного обстрілу передмістя Запоріжжя 9 загиблих

Внаслідок двох ракетних обстрілів у передмісті Запоріжжя у п'ятницю, 18 березня, увечері 9 людей загинуло, 17 було поранено та ще 5 травмовано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив спікер Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв.

Щодо наших підрозділів, то протягом доби українські захисники та захисниці Запорізького краю знищили БТР-82 із десантом окупантів та пошкодили дві БМП противника, продовжуючи завдавати вогневих уражень противнику як на передньому краї, так і вглиб його оперативної побудови та бойових порядків – унаслідок чого окупанти постійно зазнають втрат серед особового складу та броньованої техніки.

"Наразі втрати є і у нас. Так, під час обстрілу 18 березня 2022 року передмістя обласного центру Запоріжжя внаслідок двох ракетних ударів дев'ятеро людей загинуло (з них один представник Державної служби надзвичайних ситуацій) та сімнадцять поранено (з них три представники ДСНС і двоє цивільних), ще п'ять травмовані" , - сказав Ареф'єв у відеозверненні.

Він зазначив, що станом на сьогодні противника зупинено і немає інтенсивного активного протистояння, як це було ще кілька днів тому. Водночас агресор систематично обстрілює українські позиції, застосовуючи міномети, танки, вертольоти та ракетні системи великої потужності.