ЗСУ підтвердили ракетний удар по Івано-Франківській області

Росія завдала ударів по підземному складі ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області. Інформація про тип випущених ракет та дані про постраждалих уточнюються, повідомляє Українська правда.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

"Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено.

У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються".

Водночас поки що командування Повітряних сил ЗС не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо заяв росіян про удар авіаційним ракетним комплексом "Кинжал".

"Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракентногго озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555.

Була заява про "Кинжал", яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити".

19 березня міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.