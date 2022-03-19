Augsburger Allgemeine: Німеччина направила в Україну протипожежне обладнання

Уряд Німеччини направляє Україні допомогу для цивільної оборони та важку техніку для боротьби з пожежами, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце з посиланням на Augsburger Allgemeine.

За її словами, в Україну була відправлена 21 портативна пожежна машина, що представляє собою причіпне пожежне обладнання, а також велика кількість захисного одягу, рятувального обладнання та евакуаційний автобус.

У понеділок, 21 березня, за ними підуть дев'ять вантажівок, що перевозять важке пожежне обладнання, а 23 березня будуть відправлені близько 1600 дихальних апаратів.

"В Україні зараз дуже важливо допомагати нужденним людям. Протягом багатьох років ми тісно співпрацюємо з Україною в галузі політики розвитку. Під час війни, звичайно, наші проєкти не можуть тривати як раніше. Ось чому ми діяли швидко і перерозподілили кошти на найгостріші потреби в цій надзвичайній ситуації" , — заявила міністр.

За словами Шульце, 2 тисячі електрогенераторів, а також численні ємності для води, намети і спальні мішки вже перебувають на шляху в Україну.

"Сьогоднішнє завдання полягає в тому, щоб день за днем швидко і без бюрократичних зволікань надавати допомогу там, де вона найбільш необхідна. Ми допомагаємо, наприклад, вогнегасниками, зчленованими вантажівками, електрогенераторами, притулками для людей і психологічною підтримкою" , — додала міністерка.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини заявив, що не надаватиме жодних додаткових подробиць щодо постачання зброї в Україну.