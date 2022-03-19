Нацполіція: за минулу добу обстріляно 8 населених пунктів Донецької області

Минулої доби російські війська обстрілювали з авіації, реактивної та важкої артилерії 8 населених пунктів Донецької області, є загиблі та десятки поранених, пошкоджено мінімум 37 будинків та об'єктів інфраструктури, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це пише Національна поліція України.

"За добу обстрілів з боку росіян зазнали вісім населених пунктів. Пошкоджено щонайменше 37 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Внаслідок ударів російських військ загинули і отримали поранення десятки цивільних жителів. Серед постраждалих є діти", - йдеться у повідомленні Нацполіції . телеграм-каналі у суботу .

За інформацією Нацполіції, під вогнем окупантів були Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Покровськ, Новоселидівка, Верхньоторецьке, Кримка, Степове.

"Ворог розстрілював міста та села з авіації, реактивної та важкої артилерії, у тому числі використовувалися заборонені касетні боєприпаси. Серед цивільних об'єктів, які зруйнувала РФ – багатоповерхові та приватні будинки, школа, дитячий садок, музей, торговий центр та адмінбудинки", - наголошується у повідомленні .

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність).