Стефанчук заявив, що його про слова про НАТО "вирвали з контексту"
Голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що його заява про нібито можливе внесення змін до Конституції щодо безальтернативності євроатлантичної інтеграції була "вирваною з контексту", повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Стефанчука у Facebook.
"Щодо вчорашньої розтиражованої нібито моєї позиції щодо НАТО. В Раді я був, є і буду одним із найбільших поборників за євроінтеграційний та євроатлантичний напрямок", — написав він.
Водночас, додав спікер, позиція деяких країн-членів НАТО щодо євроатлантичних перспектив України його "відверто засмучує".
Він зазначив, що сьогодні Україна намагається знайти оптимальний варіант гарантій власної безпеки.
"Відшукуються різні варіанти — як в межах існуючих форматів, так і шляхом створення нових. Тому, коментуючи це питання в ефірі "UAРазом" я виходив з того, що участь Ради в переговорному процесі неминуча та визначальна. І саме Рада затверджуватиме всі ті пропозиції, які будуть подані їй на розгляд. А вже далі буде прийматись відповідне рішення. За всіма правилами і регламентами. Але рішення прийматиме Рада", — наголосив Руслан Стефанчук.