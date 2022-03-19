Стефанчук заявив, що його про слова про НАТО "вирвали з контексту"

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що його заява про нібито можливе внесення змін до Конституції щодо безальтернативності євроатлантичної інтеграції була "вирваною з контексту", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Стефанчука у Facebook.

"Щодо вчорашньої розтиражованої нібито моєї позиції щодо НАТО. В Раді я був, є і буду одним із найбільших поборників за євроінтеграційний та євроатлантичний напрямок" , — написав він.

Водночас, додав спікер, позиція деяких країн-членів НАТО щодо євроатлантичних перспектив України його "відверто засмучує".

Він зазначив, що сьогодні Україна намагається знайти оптимальний варіант гарантій власної безпеки.