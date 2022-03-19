Bosch повністю припиняє діяльність у Росії

Німецька компанія Robert Bosch GmbH заявила, що згортає свою діяльність у Росії.﻿ Таке рішення було ухвалено після того, як Україна виявила деталі Bosch у російській військовій техніці, повідомляє Новое время.

У компанії наголосили, що використання її деталей у нецивільних цілях суперечить її політиці.

"У зв’язку з наявністю ознак, що продукція Bosch — всупереч місцевим договірним угодам — могла використовуватися в нецивільних цілях, ми припинили постачання компонентів для вантажівок до Росії та російських клієнтів" , — йдеться у заяві Bosch.

Компанія очікує на повне припинення виробництва на російських підприємствах, у тому числі на заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі.