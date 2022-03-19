Bloomberg: у ЄС вивчають використання активів олігархів РФ для відновлення України

Чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських магнатів, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох людей, знайомих із цього питання.

За даними джерел, ідея знаходиться на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалено.

Однією з можливостей було використовувати активи на фінансування військових репарацій. Будь-яке рішення про те, як поводитися з активами, зрештою, має прийматися державами-членами.

"Наразі активи тільки заморожені. Президент не просила, щоб це питання було досліджено", - сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер .

Після вторгнення Росії в Україну минулого місяця ЄС запровадив санкції проти десятків російських магнатів, включаючи деяких із найбагатших мільярдерів країни. Після ухвалення санкцій кілька країн-членів заарештували активи, такі як суперяхти, приватні літаки та майно. Лише Італія заморозила активи на суму близько 780 мільйонів євро.

Нинішній режим санкцій дозволяє заморожувати активи та ЄС оголосив у четвер, що створює робочу групу "Заморожувати та конфіскувати" для обміну інформацією між державами-членами з метою кращого виконання заходів.

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель заявив, що підтримує створення Фонду солідарності з Україною для надання основних послуг та задоволення невідкладних потреб українських громадян.