Активісти відновили блокаду фур із РФ на кордоні з Польщею

На пункті пропуску пропуску Козловичі-Кукурики на кордоні Польщі та Білорусі активісти відновили блокаду тих, хто повертається з Європи до Європи до Білорусі та РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляють на своїх сторінках учасники акції, зокрема співорганізатор Женя Клімакін, активістка Наталія Панченко.

Якщо минулими вихідними активістів було до двох десятків, тепер - від сотні до кількох сотень людей.

За словами Клімакіна, на 11 годину ранку черга з фур розтягнулася вже на 22 кілометри.

Попередня акція минулими вихідними тривала майже три доби, але врешті-решт поліція відтіснила активістів.

З 16 березня ініціативна група анонсувала нову акцію на 19-20 березня та організувала автобуси з Варшави для бажаючих взяти участь.

Вимоги активістів – припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією.

"Кожен товар, кожен євро, що підживлює російську економіку - вбиває українців. Ми можемо зупинити це! Закликаємо приєднатися до протесту всіх поляків, лідерів думок та неурядових організацій", - зазначають на офіційній сторінці події у Facebook .

Співорганізаторами вказано півдесятка громадських організацій та об'єднань, у тому числі "Євромайдан-Варшава", "Український світ", "Українці у Польщі", "Загальнопольський страйк жінок", Фонд "Відкритий діалог".