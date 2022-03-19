Лукашенко: Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь

Президент Росії Володимир Путін пропонує Україні такі речі, які відбуваються у Білорусі. Тобто Україна має стати такою, як Білорусь. Із певними нюансами, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв у інтерв'ю самопроголошений "президент" Баларусі Олександр Лукашенко японському телеканалу TBS.

"Вона (Україна) не повинна мати ядерної зброї, не повинна загрожувати Росії, вона не повинна забороняти людям, які живуть в Україні, розмовляти будь-якою мовою".

Лукашенко розповів також, що Путін пропонує Зеленському "абсолютно прийнятний варіант договору" і що "Росія у цій війні не програє".

Він знову пообіцяв, що

"Жоден білоруський солдат в Україні не воює". "Ми не нападаємо на Україну, ми не бомбимо Україну, нас ніхто не просить цього робити" , - заявив Лукашенко.

При цьому Лукашенко пригрозив, що

"Якщо Україна продовжуватиме ескалацію щодо Білорусі, то ми відповімо". "Я практично переконаний, що нам не доведеться воювати з Україною" , – додав він.