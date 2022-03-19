Прем’єр Польщі закликав ЄС повністю заборонити торгівлю з РФ
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за повну заборону торгівлі ЄС з Росією, повідомляє Європейська правда.
На запитання про протести на кордоні проти постачання товарів до Білорусі та Росії та про перспективи прийняття лідерами ЄС рішення закрити європейські дороги для вантажівок з Росії, Моравецький висловив сподівання, що "буде чергове протверезіння європейських лідерів" і Рада ЄС ухвалить черговий пакет санкцій.
"Я абсолютно на боці протестувальників і ще раз звертаюся до Європейської комісії якнайшвидше активізувати свої повноваження", – заявив він.
"Польща пропонує якнайшвидше додати до цього пакету санкцій торговельну блокаду як для морських портів, так і заборону на сухопутну торгівлю", – сказав прем’єр-міністр Польщі.
За його словами, такий крок "додатково змусить Росію задуматися над тим, щоб припинити цю жорстоку війну".
Як додав Моравецький, "мова йде про життя і смерті десятків, а може, сотень тисяч людей, йдеться про суверенну країну - Україну - але і про безпеку НАТО".
"Ми повинні продемонструвати свою силу і рішучість щодо Росії, інакше найближчим часом доведеться заплатити більшу ціну", – сказав прем’єр.