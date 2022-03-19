Прем’єр Польщі закликав ЄС повністю заборонити торгівлю з РФ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за повну заборону торгівлі ЄС з Росією, повідомляє Європейська правда.

На запитання про протести на кордоні проти постачання товарів до Білорусі та Росії та про перспективи прийняття лідерами ЄС рішення закрити європейські дороги для вантажівок з Росії, Моравецький висловив сподівання, що "буде чергове протверезіння європейських лідерів" і Рада ЄС ухвалить черговий пакет санкцій.

"Я абсолютно на боці протестувальників і ще раз звертаюся до Європейської комісії якнайшвидше активізувати свої повноваження" , – заявив він.

"Польща пропонує якнайшвидше додати до цього пакету санкцій торговельну блокаду як для морських портів, так і заборону на сухопутну торгівлю" , – сказав прем’єр-міністр Польщі.

За його словами, такий крок "додатково змусить Росію задуматися над тим, щоб припинити цю жорстоку війну".

Як додав Моравецький, "мова йде про життя і смерті десятків, а може, сотень тисяч людей, йдеться про суверенну країну - Україну - але і про безпеку НАТО".