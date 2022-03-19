Офіс генпрокурора: на потреби ЗСУ спрямують понад 34 млн грн

Суд задовольнив клопотання про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на купівлю військових облігацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

"Понад 34,5 млн грн буде перераховано на спеціальний рахунок на підтримку Збройних сил України", - сказано в повідомленні у Facebook .

Прокурори здійснювали процесуальне керівництво з кримінальних проваджень із незаконного заволодіння посадовими особами товариства грошовими коштами державного бюджету під час закупівлі спеціальної техніки для потреб Києва.