КМДА: у Києві нормалізувався стан повітря

Стан повітря у Києві близько 12 години ранку вже нормалізувався, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив керівник управління екології КМДА Олександр Возний.

Зазначається, що датчики моніторингу показали, що стан повітря у Києві нормалізувався.

"Небезпека минула, тому попередні рекомендації скасовуються", - йдеться у повідомленні .

Тому тепер уже не обов'язково тримати вікна зачиненими і залишатися вдома.

У Києві нормалізувався стан повітря (facebook.com/oleksandr.voznyy)

Раніше ми повідомляли, що Київ та область накрив зміг. О 8 годині ранку концентрація смогу в повітрі була перевищена більш ніж у 32 рази.