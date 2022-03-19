КМДА: у Києві нормалізувався стан повітря
Стан повітря у Києві близько 12 години ранку вже нормалізувався, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив керівник управління екології КМДА Олександр Возний.
Зазначається, що датчики моніторингу показали, що стан повітря у Києві нормалізувався.
"Небезпека минула, тому попередні рекомендації скасовуються", - йдеться у повідомленні.
Тому тепер уже не обов'язково тримати вікна зачиненими і залишатися вдома.
Раніше ми повідомляли, що Київ та область накрив зміг. О 8 годині ранку концентрація смогу в повітрі була перевищена більш ніж у 32 рази.