Шмигаль: ухвалені рішення вже призвели до зниження цін на пальне на АЗС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що ухвалені владою рішення вже призвели до зниження цін на пальне на АЗС на 5-10 грн за літр, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Перші результати рішень уряду та Верховної Ради щодо цін на пальне. Ми прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, запровадили нову цінову формулу. Наразі АЗС вже знизили ціну мінімум на 5 грн. У деяких мережах зниження і з бензину, і дизеля досягає 10 грн за літр», - написав Шмигаль у Телеграм-каналі .

Зазначається, що ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, оскільки наразі весь імпорт йде з Європи.