Шмигаль: ухвалені рішення вже призвели до зниження цін на пальне на АЗС
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що ухвалені владою рішення вже призвели до зниження цін на пальне на АЗС на 5-10 грн за літр, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Перші результати рішень уряду та Верховної Ради щодо цін на пальне. Ми прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, запровадили нову цінову формулу. Наразі АЗС вже знизили ціну мінімум на 5 грн. У деяких мережах зниження і з бензину, і дизеля досягає 10 грн за літр», - написав Шмигаль у Телеграм-каналі.
Зазначається, що ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, оскільки наразі весь імпорт йде з Європи.
«За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть великі обсяги. Ціни стабілізуються разом зі стабілізацією поставок та насиченням ринку», - прогнозує прем'єр.