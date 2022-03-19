Вучич: чому НАТО не бомбить Москву, як колись Белград

Президент Сербії Олександр Вучич у телеефірі риторично поцікавився, чому НАТО в нинішній ситуації не бомбить Москву так, як Белград під час Косівської війни 1999 року, повідомляє Європейська правда.

Вучич у студії сербського телеканалу TV Prva риторично запитав у присутніх, чому "світові ледарі" ("svetski mangupi") не бомбили Москву, а бомбили Белград. На його думку, причина в тому, що в міжнародних відносинах поважається право сильнішого, а про мораль не може бути й мови.

"Сербія поважає міжнародне публічне право. Знаєте, хто це може сказати? Сербія може сказати і Україна може сказати. Дві постраждалі нещасні країни. Усі інші говорять за деяких обставин", - сказав Вучич .

Ще до початку повномасштабної війни Вучич заявив, що засудить визнання Росією незалежності ОРДЛО, якщо президент України Володимир Зеленський публічно засудить натовське бомбардування Сербії у 1999 році.

Зазначимо, що Сербія, яка завжди симпатизує Росії, із початком повномасштабної війни РФ проти України зайняла неоднозначну позицію, намагаючись не псувати стосунки ні з Кремлем, ні з Європою.

Сербія не голосувала за санції проти Росії у Раді Європи і не одразу підтримала санкції ЄС.

"Сербські авіалінії" спочатку дозволяли росіянам обходити обмеження на польоти, хоча згодом повернули довоєнну кількість рейсів.

Одне з найпопулярніших видань Сербії, таблоїд Вечірні новини, що гранично лояльне до правлячої партії та просуває партійну лінію, веде антиукраїнську пропаганду з поширенням російських фейків про події під час війни в Україні.