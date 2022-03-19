Головнокомандувач ЗСУ закликав українських політиків не розколювати країну

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав політиків, які перебувають у тилу і говорять про оперативну обстановку та нібито підготовку до здачі країни, не розколювати Україну такими заявами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і дають "оцінки" оперативній обстановці. Своїми безвідповідальними заявами, наприклад, про те, що противник нібито щось без проблем узяв або нібито готується здавання країни, ви ображаєте наших воїнів" , - йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ.

Він наголосив:

"Сили оборони героїчно протистоять противнику, якого називали другою армією у світі… Йде 24-та доба нашого опору повномасштабної агресії. Опір, який став можливим завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації".

У цьому контексті Залужний закликав:

"Я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Адже це не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти".

Головком ВСУ додав:

"Кожен має займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви - дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих захищати країну запрошую до лав Збройних Сил. Закликаю – не розколюйте державу!"