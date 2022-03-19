Поліція: внаслідок вчорашнього авіаудару по Макарову загинули семеро людей

Вчора, 18 березня, російські війська завдали авіаудару Макарову (Київська область). В результаті загинули семеро мирних жителів, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що в результаті удару по Макарову загинуло семеро людей і п'ятеро отримали поранення. Постраждалі перебувають у лікарні.

"Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення. Поліцейські Бучанського району працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають потерпілим від авіаудару мешканцям", - йдеться у повідомленні .

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали удару по авіаремонтному заводу у Львові.