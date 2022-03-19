ЗСУ: росіяни намагаються підготуватися до атаки від Сум за двома напрямками

Російська армія намагається підготуватися до наступу у напрямку від Сум на Тростянець, Охтирку та Полтаву, а також на Прилуки та Київ, крім того намагається блокувати Суми та Чернігів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 12:00 суботи 19 березня.

"У напрямку на Суми та Охтирку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії противника активних наступальних дій не ведуть, зосереджують зусилля на блокуванні міста Суми.

Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку населених пунктів Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил – на Прилуки та Київ" , – йдеться в повідомленні.

На Сіверському напрямку ворог силами окремих підрозділів Центрального військового округу намагається діяти у районах населених пунктів Любеч, Славутич, Ковпіта, Золотинка, Мена, Ніжин, Браниця, Калита, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Це населені пункти у Сумській, Чернігівській та Київській областях.

"Активних наступальних дій не проводив", - уточнює Генштаб ЗСУ .

Триває часткове блокування міста Чернігова, ворог здійснює артилерійські обстріли густонаселених районів.

Силами до трьох бригад намагається утримувати оборонні позиції у районах населених пунктів Любеч, Михайло-Коцюбинське, Якубівка, Шестовиця, Золотинка, Ягідне, Лукашівка, Кисельівка. Істотних змін у складі та характері дій ворога не відзначено.

Водночас, на 24 добу війни "головні завдання розгрому угруповань Збройних Сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконано".