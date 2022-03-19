Генштаб: Путін тягне до Білорусі війська з іншого кінця Росії

Президент Росії Володимир Путін стягує до Білорусі війська з Владивостока та Петропавловська-Камчатського, щоб сповнити свої втрати на війні в Україні, розповіли у Генштабі, повідомляє Українська правда.

"Для поповнення втрат угруповання Східного військового округу на територію Білорусі перекинуто окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти (Владивосток) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський)".

Також відомо, що в районі на північний захід від Чорнобиля загарбники розгорнули тиловий район угруповання військ Східного військового округу.