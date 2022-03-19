Верещук: в Україні нині 562 російські військовополонені

Наразі в Україні офіційно перебувають 562 полонених російських військовослужбовців, заявила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу ТСН, повідомила прес-служба Мінреінтеграції .

За словами Верещук, з усіма військовополоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.