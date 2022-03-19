Ламбрехт: ФРН розглядає можливість надання Україні додаткової зброї

Німеччина розглядає можливість надання Україні додаткової зброї для самозахисту, але ніяких деталей не розкриватимуть, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.

Вона зазначила, що бачить "мало подальших можливостей" для надання зброї через Бундесвер.

"Варіанти через Бундесвер вичерпалися. Ми досліджуємо, які є інші варіанти" , - сказала міністр.

За її словами, в уряді обговорюють закупівлю зброї для України. Втім, якщо буде йтися про закупівлю зброї у німецьких компаній оборонпрому і доставку в Україну, відповідати за питання буде Міністерство економіки.

Ламбрехт зазначила, що в уряді подбають, щоб майбутня поставка не стала ціллю для Росії.