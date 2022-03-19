Українська спортсменка здобула золото на ЧС з легкої атлетики

Українська спортсменка Яросалава Магучих здобула «золото» у стрибках у висоту на Чемпіонаті Світу з легкої атлетики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Українські спортсмени також мають свій фронт! Незважаючи на жодні перепони, Яросалава Магучих завоювала «золото» у стрибках у висоту на Чемпіонаті Світу з легкої атлетики у приміщенні у м. Белград (Сербія)», - написав Гутцайт у Facebook .

Міністр привітав спортсменку та весь тренерський склад.