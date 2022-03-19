У Рубіжному внаслідок обстрілу обвалився будинок: загинули діти
Внаслідок обстрілу житлового будинку в місті Рубіжне Луганської області, троє людей, зокрема двоє дітей, загинули. Одну дитину вдалося врятувати, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок обстрілу сталася руйнація житлового будинку у місті Рубіжне, під завалами опинилися люди. На місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС Луганської області.
"З-під завалу спочатку дістали двох дітей без ознак життя, рятувальники зробили серцево-легеневу реанімацію, але, на жаль, після прибуття працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть дітей", - зазначено у повідомленні.
"Рятувальники продовжили розбирати завали та знайшли жінку та одну дитину. На цей час медичні працівники констатували смерть жінки. Дитина врятована, її стан стабільний, задовільний", - повідомили у ДСНС.