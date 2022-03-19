НБУ роз'яснив основні норми щодо кредитних канікул

Національний банк вітає ухвалення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії військового стану (№ 2120-IX), повідомляє РБК-Україна.

Новий закон змінює низку правил роботи банків та небанківських фінансових установ, зокрема надають послуги з кредитування.

Як зазначили в НБУ, мета цих змін – полегшити ситуацію для українців-позичальників на час війни та на перший час повоєнного відновлення економіки.

Отже, що змінюється:

у період дії військового стану та в 30-денний строк після дня його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом;

у разі припущення такого прострочення споживач звільняється від обов'язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов'язань за таким договором;

забороняється у разі невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування кредитом, крім випадків, коли встановлення змінної процентної ставки передбачено кредитним договором або договором про споживчий кредит.

НБУ звертає увагу, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню.

Як зазначили у НБУ, нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами – таке нарахування правомірним із боку кредитора.