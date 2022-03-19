ОВА: у Луганській області точаться бої, очікується потужне підкріплення

На Луганщині тривають бої в Рубіжному та Попасній, місцева влада очікує потужне підкріплення, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, сьогодні місцева влада вивозить людей і домовляється про безпечну доставку наступних гуманітарних вантажів.

"Фури заповнюємо доверху – їжею, медикаментами, засобами гігієни, одягом", – уточнив глава ОВА .

Він додав, що зараз тривають бої у Рубіжному та Попасній, проте звідти вдалося евакуювати людей.