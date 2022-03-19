Держспецзв'язку: з 15 лютого було понад 3 000 DDoS-атак

Кількість кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру України не знижується від початку воєнних дій. Від 15 лютого Україна зазнала понад 3 000 DDoS-атак, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Державної служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Там зазначають, що російські хакери атакують інформаційну інфраструктуру. Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилання, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та DDoS-атаки. Рекордом стали 275 DDoS-атак на день. Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 Gbps.

"Хакери насамперед атакують інформаційні ресурси державних органів, установ і компаній фінансового сектору та сфери телекомунікацій. Попри це, всі сервіси працюють і доступні для користувачів.