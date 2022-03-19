Міноборони: за кілька останніх днів ворога було відсунуто від Києва на 70 км.

За кілька останніх днів ворога було відсунуто від Києва приблизно на 70 км, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Істотних змін в оперативній обстановці у нас на даний момент не відбулося. Противника зупинено практично на всіх напрямках, де він наступав. На деяких напрямках ворог був відкинутий, зокрема за кілька останніх днів від столиці ворог був відсунутий на приблизно 70 км", - сказав Мотузяник на брифінгу в Українському медіа-центрі в Києві в суботу .

Водночас він наголосив, що Маріуполь обороняється.

"Це місто ворогові ми не віддамо", - запевнив Мотузяник .

Крім того, спікер зазначив, що протягом останньої доби ситуація в Ірпені, Бучі, Броварах ситуація також не змінилася.