ОДА: під загрозою затоплення на Київщині опинилося село у Демидові
У Демидові Київської області, де тривають активні бої українських захисників із російськими окупантами, є загроза затоплення села. Вода надходить із Київського водосховища через зруйновану греблю, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.
Рівень води на заплаві річки Ірпінь досяг максимально допустимого рівня.
"Наступне зростання рівня води призведе до затоплення доріг і підвалів і практично виключить можливість евакуації жителів, передачі ліків та продуктів", - йдеться у повідомленні.