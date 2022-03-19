ОДА: під загрозою затоплення на Київщині опинилося село у Демидові

ОДА: під загрозою затоплення на Київщині опинилося село у Демидові
Фото: Facebook

У Демидові Київської області, де тривають активні бої українських захисників із російськими окупантами, є загроза затоплення села. Вода надходить із Київського водосховища через зруйновану греблю, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.

Рівень води на заплаві річки Ірпінь досяг максимально допустимого рівня.

"Наступне зростання рівня води призведе до затоплення доріг і підвалів і практично виключить можливість евакуації жителів, передачі ліків та продуктів", - йдеться у повідомленні.

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