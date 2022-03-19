Міноборони уточнює інформацію про можливе використання РФ гіперзвукових ракет

Міністерство оборони України уточнює інформацію про можливе використання Росією гіперзвукових ракет проти України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Ми чули цю заяву міністерства оборони РФ. Ця інформація згодом буде оприлюднена, наразі вона уточнюється. Означати це може наступне. Протягом усіх днів, коли Росія веде проти нас війну, ймовірно, величезний арсенал високоточної зброї Росія вже використала, і наразі намагається вводити нові зразки озброєння, про які було заявлено РФ" , – сказав Мотузяник на брифінгу.

Також він зазначив, що Міноборони наразі не підтверджує інформацію щодо загибелі українських солдатів від гіперзвукової ракети.