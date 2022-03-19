Міноборони: Росія з початку війни здійснила 1403 авіанальоти на Україну

Від початку повномасштабного вторгнення до України російські війська завдали 291 ракетний удар, застосували 459 ракет наземного, морського та повітряного базування та провели 1403 авіаційні нальоти, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Основними наземними цілями окупантів РФ стали українські міста та села, а саме:

об'єкти виробничої інфраструктури;

школи;

лікарні;

національні історичні та релігійні святині;

густонаселені житлові квартали.

Зараз загарбники розгорнули тиловий район угруповання військ Східного військового округу на північний захід від Чорнобиля. Окупанти продовжують часткове блокування Чернігова та намагаються підготуватися до наступу у напрямку від Сум на Тростянець, Охтирку, Полтаву. Основні зусилля на Луганському напрямку війська РФ зосереджують на спробах захопити Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну.

Також окупанти не полишають спроб захопити Вугледар, Маріуполь та планують наступальні дії на Київ, намагаючись здійснити перегрупування бойових підрозділів.

19 березня — 24-а доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Звичайні українці та ЗСУ продовжують оборонятися, обстріл українських міст не припиняється. Окупанти здійснюють авіа- та ракетні удари по населених пунктах і житлових будинках, що призвело до значних жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань.