The Telegraph: нормалізація відносин із Путіним буде помилкою, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що нормалізувати стосунки з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після подій в Україні було б помилкою. Дії глави Кремля можна пояснити тим, що він злякався можливої революції у своїй країні, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише The Telegraph.

"Намагатися нормалізувати відносини з Путіним після цього, як ми це зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту ж помилку", - заявив Джонсон .

Також прем'єр зазначив, що дії Путіна пояснюються тим, що він злякався української моделі у себе в Росії та запанікував перед можливістю революції у Москві.

Війна Росії проти України триває двадцять чотири дні.