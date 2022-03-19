ГУР опублікувало дані росіян, які скидають бомби на українські міста

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список російських військових авіаційного полку з Ростовської області, які завдають бомбових ударів по мирних громадянах України, повідомляє Українська правда.

Йдеться про військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовськ Ростовської області.

Список містить посаду, звання, прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження, особистий номер і код підрозділу.

Всього в опублікованому списку дані 406 осіб.

З ним можна ознайомитися тут﻿.