ОВА: українська ППО знищила ворожий гелікоптер над Київською областю

Протиповітряна оборона Сухопутних військ України збила бойовий гелікоптер російських окупантів у небі над Київською областю, повідомляє Ділова столиця.

Про це в Telegram написав голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Сьогодні, у Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збитий з використанням ПЗРК "Стінгер". Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами" , — написав Павлюк.

Нагадаємо, на Луганщині з переносного зенітного ракетного комплексу "Стінгер" українські військові збили ракету, випущену з комплексу "Точка У".