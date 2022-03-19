ОВА: українська ППО знищила ворожий гелікоптер над Київською областю
Протиповітряна оборона Сухопутних військ України збила бойовий гелікоптер російських окупантів у небі над Київською областю, повідомляє Ділова столиця.
Про це в Telegram написав голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
"Сьогодні, у Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збитий з використанням ПЗРК "Стінгер". Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами", — написав Павлюк.
Нагадаємо, на Луганщині з переносного зенітного ракетного комплексу "Стінгер" українські військові збили ракету, випущену з комплексу "Точка У".