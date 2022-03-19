ОВА: українська ППО знищила ворожий гелікоптер над Київською областю

ОВА: українська ППО знищила ворожий гелікоптер над Київською областю

Протиповітряна оборона Сухопутних військ України збила бойовий гелікоптер російських окупантів у небі над Київською областю, повідомляє Ділова столиця.

Про це в Telegram написав голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Сьогодні, у Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збитий з використанням ПЗРК "Стінгер". Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами", — написав Павлюк.

Нагадаємо, на Луганщині з переносного зенітного ракетного комплексу "Стінгер" українські військові збили ракету, випущену з комплексу "Точка У".

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