В ОП закликають Китай приєднатись до цивілізованих країн проти Росії

В Офісі президента України закликали Китай стати частиною глобальної системи безпеки, приєднавшись до цивілізованих країн та підтримавши антиросійську коаліцію, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав радник голови Офісу президент Михайло Подоляк у Twitter.

"Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних. Європейці та США мають чітко пояснити Пекіну різницю між 1,6 трлн і 150 млрд доларів (мається на увазі річний обсяг торгівлі КНР з ЄС та РФ відповідно, — ред.)" , — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, Росія звернулася до Китаю з проханням надати їй військову техніку для війни в Україні, а також економічну допомогу для пом’якшення дії санкцій. Китай, зі свого боку, поспішив заперечити такі повідомлення.

Згодом США повідомили союзникам те, що Китай сигналізував про свою готовність надати Росії військову підтримку. Також США попередили Китай про наслідки за будь-яку підтримку Росії.

У п’ятницю президент США Джо Байден провів розмову з главою КНР Сі Цзіньпіном і закликав його вплинути на російське керівництво для вирішення ситуації в Україні.