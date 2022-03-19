Глава УЗ: залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає
Голова правління Укразалізниці Олександр Камишин подякував чесним працівникам залізниці Білорусі за те, що між Білоруссю та Україною більше немає залізничного сполучення, повідомляє Новое время.
Про це він заявив в ефірі Настоящего времени.
"Я нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази та не вести російські військові ешелони у бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає", — повідомив Камишин.
Він також зазначив, що не уточнюватиме деталі, проте вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять.
"Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників, ще залишилися чесні люди, і я не хотів би їх підставляти за те, що відбувається на сьогодні серед залізничників Білорусі. […] Я впевнений, що чесні люди в цій організації зможуть зупинити роботу залізниць Білорусі у напрямку перевезень військових ешелонів у бік України", — додав голова правління УЗ.