Глава УЗ: залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає

Глава УЗ: залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає
Фото: Укразалізниця

Голова правління Укразалізниці Олександр Камишин подякував чесним працівникам залізниці Білорусі за те, що між Білоруссю та Україною більше немає залізничного сполучення, повідомляє Новое время.

Про це він заявив в ефірі Настоящего времени.

"Я нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази та не вести російські військові ешелони у бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає", — повідомив Камишин.

Він також зазначив, що не уточнюватиме деталі, проте вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять.

"Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників, ще залишилися чесні люди, і я не хотів би їх підставляти за те, що відбувається на сьогодні серед залізничників Білорусі. […] Я впевнений, що чесні люди в цій організації зможуть зупинити роботу залізниць Білорусі у напрямку перевезень військових ешелонів у бік України", — додав голова правління УЗ.

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