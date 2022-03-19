ОДА: російські війська відсуваються від Миколаєва

Російські окупаційні війська відступають від Миколаєва, заявив глава ОДА Віталій Кім, повідомляє Українська правда.

Про це Кім розповiв в ефірі телемарафону.

"Ситуація, як кажуть останнім часом, "краща, ніж учора". Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів.

Зараз росіяни відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку".

Наразі Кім не надає додаткової інформації, посилаючись на військову таємницю.