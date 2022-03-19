ОДА: російські війська відсуваються від Миколаєва
Російські окупаційні війська відступають від Миколаєва, заявив глава ОДА Віталій Кім, повідомляє Українська правда.
Про це Кім розповiв в ефірі телемарафону.
"Ситуація, як кажуть останнім часом, "краща, ніж учора". Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів.
Зараз росіяни відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку".
Наразі Кім не надає додаткової інформації, посилаючись на військову таємницю.