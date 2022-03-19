ОВА: окупанти не пропустили до Херсонської області фури з гуманітарним вантажем

Російські окупанти не пропустили гуманітарний вантаж, що їхав з Дніпропетровської в Херсонську область, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Telegram очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

"Сьогодні до Херсонщини із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами. Там було найнеобхідніше — засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо" , — написав Лагута.

Він також додав, що вантажівки везли до області чимало медикаментів, зокрема, інсуліну, якого зараз гостро потребує чимало жителів Херсонщини.

Фури із гуманітарною допомогою розвернули на півшляху й вони вирушили назад на Дніпропетровщину.