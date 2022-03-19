Зеленський виступив перед парламентарями Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням перед парламентом Швейцарії, закликавши заморозити рахунки й активи чиновників Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить трансляція його звернення.

"Я хочу щоб ви стали як українці в боротьбі проти зла. Щоб не було питання про ваші банки, де зберігаються гроші всіх тих, хто розв'язав цю війну. Це болісно і це неприємно, але це також боротьба проти зла, щоб було повне заморожування їх активів і рахунків. Це потрібно. Це велика боротьба. Ви це можете" , — заявив Зеленський.

При цьому він закликав заарештовувати нерухомість підсанкційних осіб у Швейцарії.

"Це було б справедливо позбавити їх цих привілеїв. Позбавити від того, що вони забирають у нас. Я хочу, щоб ви були як українці в питанні бізнесу, який працює в Росії, незважаючи на вбитих дітей, людей, зруйновані міста" , — додав він.

Нагадаємо, 16 березня раніше нейтральна Швейцарія слідом за Європейським Союзом запровадила санкції проти 197 фізичних осіб та ще дев'яти структур РФ.