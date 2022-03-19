Bloomberg: Болгарія відмовиться від російського газу до кінця року

Болгарія не продовжуватиме контракт з російським "Газпромом", який спливає наприкінці цього року, через війну Кремля в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це в ефірі Нацрадіо Болгарії заявив віцепрем'єр та міністр фінансів країни Ассен Васильєв із посиланням на Bloomberg.

"У цій ситуації жодних переговорів із "Газпромом" бути не може, — сказав Васильєв .

За його словами, влада країни вже провела переговори з Грецією та Туреччиною щодо використання існуючої інфраструктури для постачання зрідженого природного газу. Також Васильєв повідомив, що планується збільшити постачання з Азербайджану, з яким Болгарія вже має контракт.

Болгарський чиновник також висловив сподівання, що до кінця літа буде розроблено спільний механізм Євросоюзу з постачання. Це дозволить країнам-членам ЄС домовитися про вигідніші ціни.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) закликало Європу не підписувати нові контракти з "Газпромом" та представило план скорочення російського газового імпорту в регіон.