У Раді готують заходи щодо іноземних компаній, що залишилися на ринку РФ

У Верховній Раді займаються попередньою підготовкою спеціального законопроекту щодо компаній, які так і не наважилися залишити російський ринок, повідомляє UBR.

Парламентарі ознайомилися з пропозиціями, рекомендаціями та коментарями. Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.

У результаті отримали такі зведені пропозиції:

заборона діяльності;

націоналізація активів;

обмеження діяльності – спецрегулювання, зняття мораторію на перевірки, посилення вимог до ліцензії тощо;

запровадження спеціальних податків, митних ставок та квот;

обмеження на виведення дивідендів;

впровадження спеціального маркування;

використання сегрегації продажів – окрема полиця у магазині;

заборона державну підтримку;

заборона на участь у публічних закупівлях;

Використання національного громадського списку підприємств, підтримують тероризм/війну.

"Далі будемо обговорювати і переводити кращі ідеї вже в конкретний текст законопроекту" , - зазначив Желєзняк.

Нагадаємо, швейцарська Nestle відмовилася повністю припиняти роботу у Росії. Прем'єр-міністр України Денис Шмигать провів розмову з CEO Nestle Марком Шнайдером щодо побічного ефекту перебування на російському ринку, але не знайшов розуміння.