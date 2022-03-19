У Раді готують заходи щодо іноземних компаній, що залишилися на ринку РФ
У Верховній Раді займаються попередньою підготовкою спеціального законопроекту щодо компаній, які так і не наважилися залишити російський ринок, повідомляє UBR.
Парламентарі ознайомилися з пропозиціями, рекомендаціями та коментарями. Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.
У результаті отримали такі зведені пропозиції:
- заборона діяльності;
- націоналізація активів;
- обмеження діяльності – спецрегулювання, зняття мораторію на перевірки, посилення вимог до ліцензії тощо;
- запровадження спеціальних податків, митних ставок та квот;
- обмеження на виведення дивідендів;
- впровадження спеціального маркування;
- використання сегрегації продажів – окрема полиця у магазині;
- заборона державну підтримку;
- заборона на участь у публічних закупівлях;
- Використання національного громадського списку підприємств, підтримують тероризм/війну.
"Далі будемо обговорювати і переводити кращі ідеї вже в конкретний текст законопроекту", - зазначив Желєзняк.
Нагадаємо, швейцарська Nestle відмовилася повністю припиняти роботу у Росії. Прем'єр-міністр України Денис Шмигать провів розмову з CEO Nestle Марком Шнайдером щодо побічного ефекту перебування на російському ринку, але не знайшов розуміння.