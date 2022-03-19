У Раді готують заходи щодо іноземних компаній, що залишилися на ринку РФ

У Раді готують заходи щодо іноземних компаній, що залишилися на ринку РФ

У Верховній Раді займаються попередньою підготовкою спеціального законопроекту щодо компаній, які так і не наважилися залишити російський ринок, повідомляє UBR.

Парламентарі ознайомилися з пропозиціями, рекомендаціями та коментарями. Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.

У результаті отримали такі зведені пропозиції:

  • заборона діяльності;
  • націоналізація активів;
  • обмеження діяльності – спецрегулювання, зняття мораторію на перевірки, посилення вимог до ліцензії тощо;
  • запровадження спеціальних податків, митних ставок та квот;
  • обмеження на виведення дивідендів;
  • впровадження спеціального маркування;
  • використання сегрегації продажів – окрема полиця у магазині;
  • заборона державну підтримку;
  • заборона на участь у публічних закупівлях;
  • Використання національного громадського списку підприємств, підтримують тероризм/війну.
"Далі будемо обговорювати і переводити кращі ідеї вже в конкретний текст законопроекту", - зазначив Желєзняк.

Нагадаємо, швейцарська Nestle відмовилася повністю припиняти роботу у Росії. Прем'єр-міністр України Денис Шмигать провів розмову з CEO Nestle Марком Шнайдером щодо побічного ефекту перебування на російському ринку, але не знайшов розуміння.

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