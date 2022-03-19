Данілов просить МАГАТЕ направити представників на захоплені АЕС

Секретар РНБО Олексій Данілов просить представників Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) прибути на захоплені окупантами Чорнобильську та Запорізьку АЕС, щоб проконтролювати дотримання норм, повідомляє Українська правда.

Про це Данілов заявив в ефірі українських телеканалів.

"Росія – це країна-терорист, це вже доведено. Але вона зараз ще й країна – ядерний терорист. І сьогодні інституція, яка має назву МАГАТЕ, мала би втрутитися в цю ситуацію".

"Терористи захопили дві АЕС, а МАГАТЕ мовчить, як води в рота набрала. Де її представники на цій станції? Вони б мали вже прибути сюди, безпосередньо контролювати все, що відбувається на цих станціях.

У мене велике прохання до всіх представників МАГАТЕ – пришліть, будь ласка, на Чорнобильську станцію своїх представників, на Запорізьку станцію своїх представників, щоб ви переконалися, що там відбувається по нормах і нормативах, як на ядерних об’єктах. Але їм, мабуть, лячно це робити. Але це насправді дуже й дуже сумно".

16 березня голова Енергоатому Петро Котін заявив, що Між Україною та МАГАТЕ готується угода про гарантії безпеки ядерних об'єктів.