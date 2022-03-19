Подоляк відреагував на ініціативу Польщі щодо "Плану Маршала №2" для України

У Зеленського відреагували на ініціативу Польщі щодо створення для України "Плану Маршала №2" для її відновлення після війни. Там заявили, що це насамперед моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети Росії б'ють по українських містах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

"План Маршалла 2.0. - це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури - це війна РФ проти України. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти відновитися - щирий друг" , - написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС повинен розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла", зокрема за підтримки найбагатших країн союзу та пообіцяв порушити це питання на засіданні Ради Європи.